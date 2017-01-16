Продюсер «Театра.doc» Лисовский обвинил Павленского в избиении актера

Режиссер и продюсер «Театра.doc» Всеволод Лисовский заявил, что художник-акционист Петр Павленский избил одного из актеров учреждения. Об этом сценарист рассказал «Новой газете» в понедельник, 16 января.

По словам Лисовского, артисту театра показалось, что Павленский и его гражданская жена Оксана Шалыгина оказывают знаки внимания его девушке, актрисе Анастасии Слониной. В ходе «абсолютно гопнической» переписки он договорился с акционистом о встрече.

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«Подъехала машина, из нее вышли четыре человека и стали избивать этого актера. У нас есть запись с камер видеонаблюдения. На видео видно, как его валят на землю и избивают ногами», — заявил Лисовский.

Продюсер отметил, что после этого Слонина рассталась с избитым актером, а Павленский и Шалыгина пригласили ее к себе в гости. «Она пошла. Была попытка изнасилования, ей нанесли ножевые ранения, неопасные для жизни, на руках. Она вышла оттуда почти голая с изрезанными пальцами. Случилась эта история в декабре», — добавил он.

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Павленский эти обвинения назвал ложью, а заявление на себя и Шалыгину — доносом. «То, в чем нас пытаются обвинить, — грязная статья, по которой нам грозит до 10 лет лишения свободы», — сказал художник. Он подтвердил, что Слонина была у него в гостях, но насильственных действий над ней никто не совершал.

Ранее 16 января Павленский заявил, что эмигрировал из России с гражданской женой и двумя дочерьми. По его словам, он собирается просить политическое убежище во Франции. Художник рассказал, что его и Шалыгину подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера.