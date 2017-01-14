Поверившая в самоубийство актрисы полиция прервала спектакль Театра.doc

Петербуржская полиция прервала шедший на улице спектакль Театра.doc «Неявные воздействия». Об этом в субботу, 14 января, сообщает «Деловой Петербург».

По сценарию актриса Марина Карлышева, стоя на балконе, угрожала самоубийством. Стражи порядка, патрулировавшие улицу, восприняли это всерьез и с целью предотвратить суицид задержали женщину, а также режиссера представления Всеволода Лисовского.

После того как было выяснено, что происходящее являлось частью театрального действа, стражи порядка извинились и вернули актрису и режиссера место проведения спектакля.

«Неясные воздействия» — спектакль, играемый не на сцене, а в городском пространстве. Он может происходить на улице, в заброшенном доме, в метро и даже в кабинке общественного туалета. Зрителям сообщают место проведения перформанса только после приобретения билетов.

Театр.doc — независимый проект, созданный в 2002 году. Известен постановками на актуальные социально-политические темы (например, в одном из спектаклей сам себя играет художник Петр Павленский). В 2014 году он был вынужден переехать из дома в Трехпрудном переулке, где размещался со дня своего основания: московские власти решили разорвать договор аренды. Через полгода, в мае 2015-го, его выселили из помещения на площади Разгуляй. Сейчас театр располагается в Малом Казенном переулке.