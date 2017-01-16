«Театр.doc» выложил видео предположительного избиения актера Павленским

Директор «Театра.doc» Елена Гремина опубликовала в Facebook видеозапись, на которой, по ее словам, художник-акционист Петр Павленский избивает актера учреждения.

«Иллюстрация — видео с камер наблюдения, о которой пишет Сева (продюсер «Театра.doc» Всеволод Лисовский — прим. «Ленты.ру»). Человек, который пять или шесть раз бьет лежащего бывшего бойфренда Насти (актрисы Анастасии Слониной — прим. «Ленты.ру») — Петр Павленский. Ни к политике, ни к искусству, ни к театру ничего из этого никакого отношения не имеет», — написала Гремина.

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В ролике трое мужчин выходят из машины и нападают на человека на улице. Затем из автомобиля выходит еще один мужчина, после чего все пятеро уходят из кадра.

Ранее 16 января Лисовский заявил, что Павленский избил артиста, решившего, что акционист оказывает знаки внимания его возлюбленной Слониной. Режиссер отметил, что у театра есть запись с камер видеонаблюдения. По словам Лисовского, акционист и его гражданская жена Оксана Шалыгина позже попытались изнасиловать Слонину. Павленский эти обвинения назвал ложью.

В тот же день Павленский объявил, что эмигрировал из России с гражданской женой и двумя дочерьми. По его словам, он намерен просить политическое убежище во Франции. Художник рассказал, что его и Шалыгину подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера.