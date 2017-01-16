СК подтвердил проверку по заявлению об изнасиловании Павленским

В московском главке Следственного комитета России проводят доследственную проверку в отношении художника Петра Павленского по заявлению о насильственных действиях сексуального характера. Об этом представители главного следственного управления сообщили «Интерфаксу» в понедельник, 16 января.

По информации источника агентства, на данном этапе проверки уголовное дело против Павленского не возбуждено, состав преступления не выявлен.

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Ранее 16 января продюсер «Театра.doc» Всеволод Лисовский заявил, что Павленский и его гражданская жена Оксана Шалыгина попытались изнасиловать актрису Анастасию Слонину. Художник эти обвинения назвал ложью.

В тот же день СМИ сообщили, что Павленский покинул Россию с гражданской женой и двумя дочерьми. По утверждению художника, он намерен просить политическое убежище во Франции. Павленский рассказал, что его и Шалыгину подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера.