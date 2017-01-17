В отношении Павленского возбудили дело

Полиция возбудила уголовное дело в отношении художника-акциониста Петра Павленского по заявлению об избиении, сообщили в московском главке полиции «Интерфаксу» во вторник, 17 января.

«По факту нанесения неизвестными из хулиганских побуждений телесных повреждений мужчине у дома 12 по Казенному переулку 31 октября 2016 года было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 116 УК России ("Побои")», — заявили в пресс-службе.

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Ранее во вторник адвокат Павленского Ольга Динзе сообщила, что полиция отказалась возбуждать уголовное дело в отношении художника по заявлению об избиении актера «Театра.doc» Василия Березина.

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16 января режиссер и продюсер «Театра.doc» Всеволод Лисовский рассказал, что Павленский избил одного из актеров учреждения. Художника и его гражданскую жену Оксану Шалыгину также обвинили в попытке изнасилования актрисы театра Анастасии Слониной. Павленский назвал это ложью.

Кроме того, в понедельник Павленский заявил, что уехал из России с гражданской женой и двумя дочерьми. По его словам, он собирается просить политическое убежище во Франции. Художник рассказал, что его и Шалыгину подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера.