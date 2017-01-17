Лисовский описал предположительную попытку изнасилования актрисы Павленским

Режиссер и продюсер «Театра.doc» Всеволод Лисовский сообщил подробности предположительной попытки изнасилования актрисы учреждения Анастасии Слониной художником Петром Павленским и его гражданской женой Оксаной Шалыгиной. Артистку удерживали силой, рассказал сценарист Агентству городских новостей «Москва» во вторник, 17 января.

«Ей угрожали ножом, но она как-то уговорила ее отпустить. И когда рядом с вами держат нож, сложно определить, угрожают просто физическим насилием или смертью», — отметил Лисовский.

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По информации издания, продюсер помогал Слониной оформлять заявление в полицию. Лисовский подчеркнул, что в протоколе зафиксирована запись о попытке изнасилования с нанесением нетяжких телесных повреждений.

Режиссер добавил, что актриса ушла со встречи с Павленским и Шалыгиной почти без одежды и с порезами на руках. По его словам, до этого инцидента Слонина была знакома с художником и его гражданской женой несколько месяцев.

«Настя продолжает играть в театре, у нее не было физических травм, составляющих серьезную опасность для жизни. Психологические травмы есть, но они не требуют обращения в стационар», — подчеркнул Лисовский.

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16 января в московском главке Следственного комитета России подтвердили, что в отношении Павленского проводится доследственная проверка по заявлению о насильственных действиях сексуального характера.

Ранее в тот же день Лисовский заявил, что акционист и Шалыгина попытались изнасиловать Слонину. Павленский эти обвинения назвал ложью. Он объявил, что покинул Россию с гражданской женой и двумя дочерьми. По утверждению художника, он намерен просить политическое убежище во Франции.