Адвокат Павленского заявила об отказе полиции возбуждать дело об избиении

Московская полиция не станет возбуждать уголовное дело в отношении художника-акциониста Петра Павленского по заявлению об избиении актера «Театра.doc» Василия Березина. Об этом сообщила «Медиазоне» адвокат художника Ольга Динзе во вторник, 17 января.

В понедельник режиссер и продюсер «Театра.doc» Всеволод Лисовский заявил, что Павленский избил одного из актеров учреждения. Художника и его гражданскую жену Оксану Шалыгину также обвинили в попытке изнасилования актрисы театра Анастасии Слониной. Павленский назвал это ложью.

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«По заявлению актрисы пока проводится проверка. Как только будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению актрисы, и оно не будет отменено, у нас появятся повод и основания для инициирования возбуждения проверки уже против нее», — добавила Динзе.

Ранее, 16 января, Павленский заявил, что уехал из России с гражданской женой и двумя дочерьми. По его словам, он собирается просить политическое убежище во Франции. Художник рассказал, что его и Шалыгину подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера.

