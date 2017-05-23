Назван статус режиссера Серебренникова в уголовном деле о растрате

Художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников проходит свидетелем по уголовному делу о растрате денег учреждения. Об этом во вторник, 23 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам правозащитника Алексея Федярова, представляющего интересы Серебренникова, худрук «Гоголь-центра» не имеет статуса ни подозреваемого, ни обвиняемого. Юрист подтвердил, что в квартире режиссера проводятся следственные действия.

В Следственном комитете России (СКР) заявили, что обыски по делу о хищении, помимо квартиры Серебренникова, проводятся «по ряду адресов в регионах России», передает ТАСС.

Представитель Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова отметила, что следственные действия, проходящие в квартире режиссера, связаны с делом о хищении бюджетных средств, выделенных в 2014 году автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» (театральная труппа, созданная Серебренниковым в 2012 году на основе собственного актерско-режиссерского курса в Школе-студии МХАТ).

Ранее во вторник сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в «Гоголь-центр» и к Серебренникову домой. Как рассказал источник, сумма ущерба, связанного с «Гоголь-центром», оценивается в 35 миллионов долларов.

Серебренников является худруком «Гоголь-центра» с 2012 года.