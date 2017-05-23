Обыски у Серебренникова объяснили расследованием хищения 200 миллионов рублей

Обыски в квартире режиссера Кирилла Серебренникова и в «Гоголь-центре» проводятся в рамках расследования уголовного дела о хищении 200 миллионов рублей. Об этом представители Следственного комитета России сообщили ТАСС во вторник, 23 мая.

«По версии следствия, неустановленными лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" с 2011 по 2014 год были похищены бюджетные средства в размере около 200 миллионов рублей, выделенных государством в соответствии с постановлением правительства на развитие и популяризацию искусства Российской Федерации», — отметили в Следственном комитете.

В рамках расследования правоохранительные органы пытаются установить круг лиц, причастных к хищению.

Ранее во вторник сообщалось, что Серебренников проходит по уголовному делу свидетелем. Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в «Гоголь-центр» и к худруку домой. Вход в здание «Гоголь-центра» закрыт, у служебного входа стоят мужчины в балаклавах и форме с нашивками ФСБ. Один из них заявил журналистам, что в учреждении проходят оперативные мероприятия, которые, «скорее всего, сегодня еще не закончатся».

«Седьмая студия» — театральная труппа, созданная Серебренниковым в 2012-м на основе собственного актерско-режиссерского курса в Школе-студии МХАТ. Режиссер стал худруком «Гоголь-центра» в том же году.