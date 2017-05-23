Кремль дистанцировался от ситуации с обысками у Серебренникова

Обыски, проходящие в московском «Гоголь-центре» и в квартире у худрука театра Кирилла Серебренникова, не касаются Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает «Интерфакс» во вторник, 23 мая.

«Это не дело Кремля. Здесь не нужно ничего политизировать, здесь нет повода для того, чтобы каким-то образом информировали Кремль», — подчеркнул Песков. Так он ответил на вопрос о том, известно ли властям о следственных действиях в «Гоголь-центре».

Пресс-секретарь президента напомнил, что правоохранительные органы уже объяснили причины обысков. «Речь идет о подозрении в хищении бюджетных средств, никакой политики, творчества — ничего там нет», — отметил Песков.

Ранее во вторник стало известно, что следователи пришли с обыском в «Гоголь-центр» и к Серебренникову домой. В Следственном комитете России заявили, что эти действия связаны с уголовным делом о хищении 200 миллионов рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства. Сообщалось также, что худрук «Гоголь-центра» в рамках расследования проходит свидетелем.