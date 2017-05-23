В Минкульте прокомментировали обыски у Серебренникова

Первый заместитель министра культуры России Владимир Аристархов заявил, что ведомство не обладает сведениями насчет обысков в «Гоголь-центре» и у художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова. Его слова во вторник, 23 мая, передает ТАСС.

«Министерство культуры не имеет никакого отношения к Кириллу Серебренникову, он нам не подведомственный, что у него происходит — мы не в курсе», — сказал он.

Аристархов также прокомментировал сообщения о том, что обыски проводятся у бывшего руководителя департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкульта Софьи Апфельбаум. По его словам, у министерства «нет информации».

Ранее во вторник в Следственном комитете России заявили, что обыски в квартире Серебренникова и в «Гоголь-центре» проводятся в рамках расследования уголовного дела о хищении 200 миллионов рублей. По версии следствия, средства были выделены в 2011-2014 годах государством «в соответствии с постановлением правительства на развитие и популяризацию искусства Российской Федерации».

Сообщалось, что режиссер проходит по делу свидетелем.

Кирилл Серебренников возглавлял проект «Платформа», направленный на популяризацию современного искусства. Он осуществлялся при поддержке министерства культуры в то время, когда департамент государственной поддержки искусства и народного творчества возглавляла Апфельбаум.