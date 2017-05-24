Евгений Миронов передал Путину письмо в поддержку Серебренникова

Актер и худрук Театра Наций Евгений Миронов передал президенту России Владимиру Путину письмо деятелей культуры в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом говорится в пресс-релизе театра, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 24 мая.
Миронов отдал главе государства обращение после церемонии вручения Путиным государственных наград, состоявшейся 24 мая. Актер получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
«Я передал письмо деятелей культуры и искусства в поддержку Кирилла Серебренникова и его коллектива и с просьбой обратить внимание на это дело, дать поручение соответствующим органам вести расследование объективно, справедливо и без экстраординарных мер», — отметил Миронов.
Журналист Дмитрий Смирнов опубликовал в Twitter фотографии того, как артист вручает президенту листок.
Ранее в среду стало известно, что директор Большого театра Владимир Урин направил Путину письмо в поддержку Серебренникова. Он выразил несогласие с тем, как ведется расследование по делу, в котором фигурирует художественный руководитель «Гоголь-центра».
Накануне актриса Чулпан Хаматова зачитала перед «Гоголь-центром» обращение деятелей искусства в защиту Серебренникова. Она заявила, что письмо подписали Миронов, Олег Табаков, Сергей Гармаш, Алла Демидова, Юлия Пересильд, Виктория Толстоганова.
«Кирилл Серебренников — один из самых ярких российских режиссеров, чьи заслуги признаны не только у нас в стране, но и по всему миру. Мы все знаем его как честного, порядочного и открытого человека», — говорится в обращении.
23 мая у Серебренникова дома и в «Гоголь-центре», художественным руководителем которого режиссер является, прошли обыски. Следователи объяснили это расследованием уголовного дела о хищении 200 миллионов рублей, выделенных государством. В ночь на 25 мая стало известно, что по этому делу задержаны бывший гендиректор автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева. Серебренников фигурирует в деле как свидетель.