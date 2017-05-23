Чулпан Хаматова зачитала обращение в поддержку Серебренникова

Российская актриса Чулпан Хаматова зачитала обращение театральных деятелей в поддержку «Гоголь-центра» и его художественного руководителя Кирилла Серебренникова. Видеозапись опубликована на портале mk.ru во вторник, 23 мая.

По ее словам, письмо подписали Евгений Миронов, Олег Табаков, Сергей Гармаш, Алла Демидова, Юлия Пересильд, Виктория Толстоганова.

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«Мы, коллеги и друзья Кирилла Серебренникова и театра "Гоголь-центр", потрясены сегодняшними событиями. Кирилл Серебренников — один из самых ярких российских режиссеров, чьи заслуги признаны не только у нас в стране, но и по всему миру. Мы все знаем его как честного, порядочного и открытого человека», — говорится в обращении. Полный текст письма приводит Национальная служба новостей (НСН).

Ранее во вторник у Серебренникова и в «Гоголь-центре» прошли обыски. По версии Следственного комитета, они связаны с уголовным делом о хищении 200 миллионов рублей, выделенных государством. Серебренников фигурирует в деле как свидетель.