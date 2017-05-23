Серебренникова повезли в СК

Художественного руководителя московского театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова повезли в Следственный комитет. Об этом в своем Facebook сообщил журналист Roman Super.

Он также опубликовал фотографию, на которой видно, как режиссер садится в машину, вероятно, представителей СК.

По данным РЕН ТВ, Серебренников в ближайшее время будет допрошен следователем.

Ранее во вторник в квартире Серебренникова и в «Гоголь-центре» прошли обыски. Представители СК заявили, что следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела о хищении 200 миллионов рублей.

«По версии следствия, неустановленными лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" с 2011 года по 2014 год были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенных государством в соответствии с постановлением правительства на развитие и популяризацию искусства», — сказали в СК.

В Минкультуры России отметили, что не обладают никакими сведениями насчет обысков. В Кремле не увидели в деле политическую подоплеку.