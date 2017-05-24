Культура
 

По связанному с проектом Серебренникова делу задержаны двое подозреваемых

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По делу о хищении бюджетных средств, в рамках которого проводились обыски в «Гоголь-центре» и у его худрука, режиссера Кирилла Серебренникова, задержаны бывший гендиректор автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

Она уточнила, что уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России («Мошенничество в особо крупном размере»).

Обыски в квартире Серебренникова и в «Гоголь-центре» прошли во вторник, 23 мая.

Представители СК сообщили, что, по версии следствия, неустановленными лицами из числа руководства «Седьмой студии» с 2011 по 2014 год были похищены бюджетные средства в размере около 200 миллионов рублей. Эти деньги выделило государство в соответствии с постановлением правительства на развитие и популяризацию искусства.

В Минкультуры России отметили, что не обладают никакими сведениями насчет обысков. В Кремле политическую подоплеку в деле не увидели.

Вечером Серебренников после допроса в качестве свидетеля был отпущен под обязательство явиться к следователю.

Автономная некоммерческая организация по развитию и популяризации современного искусства «Седьмая студия» была создана в июле 2011 года для реализации проекта «Платформа» режиссера Кирилла Серебренникова, направленного на популяризацию современного искусства.

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