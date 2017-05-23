Культура
 

Серебренников отпущен под обязательство явиться к следователю

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Кирилл Серебренников
Кирилл Серебренников

Режиссер Кирилл Серебренников допрошен в качестве свидетеля. Об этом РИА Новости во вторник, 23 мая, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

«В ходе расследования уголовного дела Серебренников Кирилл допрошен в качестве свидетеля и с него взято обязательство о явке к следователю», — отметила она.

Как передает корреспондент ТАСС, режиссер вышел из здания СК. «Я устал. Я свидетель», — сказал режиссер.

Ранее в квартире Серебренникова и в «Гоголь-центре» прошли обыски. Представители СК заявили, что следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела о хищении 200 миллионов рублей.

«По версии следствия, неустановленными лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" с 2011 по 2014 год были похищены бюджетные средства в размере около 200 миллионов рублей, выделенных государством в соответствии с постановлением правительства на развитие и популяризацию искусства», — заявили в ведомстве.

В Министерстве культуры России отметили, что не обладают никакими сведениями насчет обысков. В Кремле политическую подоплеку в деле не увидели.

Серебренников возглавлял проект «Платформа», направленный на популяризацию современного искусства.

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