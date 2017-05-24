Культура
 

Директор Большого театра написал Путину письмо в поддержку Серебренникова

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Владимир Урин
Владимир Урин

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором выразил несогласие с тем, как ведется расследование по делу, в котором фигурирует художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников. Об этом Урин в среду, 24 мая, рассказал «Интерфаксу».

«Я считаю, что то, как это было сделано в отношении режиссера [Серебренникова], это неправильно. Он художник, человек, не отвечающий, с моей точки зрения, и как я знаю, не отвечающий за финансовую составляющую, — уверен он. — Тут свое дело сделали СМИ, которые действовали, не имея достаточно точной информации».

Урин отметил, что эту точку зрения он высказал в письме к главе государства, и понадеялся, что расследование будет «предельно объективным, в рамках закона, и с предельным уважением к человеку, имеющему мировое имя».

Накануне в «Гоголь-центре» и у Серебренникова дома прошли обыски. По версии следствия, они связаны с уголовным делом о хищении 200 миллионов рублей, выделенных государством. В ночь на 25 мая стало известно, что по этому делу задержаны бывший гендиректор автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева.

Серебренников фигурирует в деле как свидетель.

«Седьмая студия» — театральная труппа, созданная Серебренниковым в 2012-м на основе собственного актерско-режиссерского курса в Школе-студии МХАТ. Режиссер стал худруком «Гоголь-центра» в том же году.

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