Евгений Миронов собрался снять продолжение фильма «Время первых»

Российский актер Евгений Миронов, сыгравший главную роль в фильме «Время первых», захотел создать сиквел космической драмы. Об этом он рассказал на пресс-конференции в среду, 12 апреля, передает ТАСС.

«Мне очень жаль, что в этой картине мы не могли все вместить. Моя мечта — сделать продолжение. Во-первых, вместить то, что мы не рассказали, во-вторых, рассказать об удивительных событиях, которые произошли дальше — "Союз — Аполлон" и другие», — заявил Миронов.

«Не на один фильм хватит тех эпизодов, которые произошли с Алексеем Архиповичем (Леоновым — прим. «Ленты.ру»)», — добавил актер.

«Время первых» — российский приключенческий триллер режиссера Дмитрия Киселева. В нем рассказывается о первом выходе в открытый космос, который совершил Алексей Леонов. Премьера фильма состоялась 6 апреля. Сам космонавт выступил консультантом картины.

Ранее в среду сообщалось, что ленту посмотрел президент России Владимир Путин.

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