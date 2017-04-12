Путин и космонавты оценили российскую ленту «Время первых»

Президент России Владимир Путин вместе с ветеранами-космонавтами Алексеем Леоновым и Валентиной Терешковой посмотрел в Кремле отечественный фильм «Время первых». Об этом пишет «Интерфакс» в среду, 12 апреля.

На просмотре также присутствовали дочь Сергея Королева Наталия, дочь первого космонавта Юрия Гагарина Елена, министр культуры Владимир Мединский, глава Роскосмоса Игорь Комаров и продюсеры фильма Тимур Бекмамбетов и Евгений Миронов. Последний исполнил в ленте одну из главных ролей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путину фильм понравился. «Алексей Леонов много рассказывал о своем полете, который лег в основу сценария картины», — добавил он.

Как пишет kp.ru, Леонов комментировал главе государства происходящее на экране. Кроме того, создатели картины рассказали Путину о работе над ней.

«Время первых» — российский приключенческий триллер режиссера Дмитрия Киселева. В нем рассказывается о двух советских космонавтах, которых отправляют в открытый космос. Главные роли исполнили Миронов и Константин Хабенский. Премьера фильма состоялась 6 апреля. Леонов выступил консультантом картины.