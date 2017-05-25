Бывший бухгалтер студии Серебренникова призналась в хищениях

Нина Масляева, одна из подозреваемых по делу о хищении бюджетных средств, в рамках которого проводились обыски у Кирилла Серебренникова, признала вину. Об этом в четверг, 25 мая, сообщает РИА Новости.

«Вину признает в том объеме, который есть, то есть по хищению бюджетных средств», — отметил Павел Тепухин, адвокат Масляевой, работавшей бухгалтером труппы Серебренникова «Седьмая студия».

По его словам, обвинение еще не предъявлено. Тепухин добавил, что сумма хищений, «которая звучала из официальных органов (200 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру») соответствует действительности».

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По делу, помимо Масляевой, был также задержан бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России («Мошенничество в особо крупном размере»).

По версии следствия, лицами из числа руководства «Седьмой студии» с 2011 по 2014 год были похищены бюджетные средства в размере около 200 миллионов рублей, выделенные государством на популяризацию искусства.

23 мая дома Серебренникова и в «Гоголь-центре», где он работает художественным руководителем, прошли обыски, связанные с расследованием.

Обыски вызвали широкий общественный резонанс, в поддержку режиссера выступили представители театрального сообщества. 24 мая актер Евгений Миронов передал президенту России Владимиру Путину письмо в защиту Серебренникова.