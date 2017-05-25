Бывший гендиректор студии Серебренникова помещен под домашний арест

Бывший генеральный директор автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» Юрий Итин помещен под домашний арест по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на развитие современного искусства. Такое решение в четверг, 25 мая, вынес Пресненский суд Москвы, передает ТАСС.

До 19 июля Итин будет содержаться под арестом в его московской квартире. На него наложены ограничения на передвижение и общение с посторонними лицами и фигурантами дела.

Следствие просило об аресте Итина в связи с тем, что он якобы предпринимал попытки к сокрытию улик и может, находясь на свободе, оказать влияние на ход расследования. Сам Итин заявил, что никакого давления на следствие не пытался организовать и отрицает вину.

Ранее защита второго фигуранта дела — бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой — заявила, что она готова признать вину и заключить сделку со следствием. Ее задержание было продлено на 72 часа, передает «Интерфакс».

Согласно материалам ходатайства следователя, Итину и Масляевой на данном этапе расследования вменяются хищения на 1,2 миллиона рублей.

По версии следствия, с 2011 по 2014 год лицами из числа руководства «Седьмой студии» были похищены бюджетные средства в размере около 200 миллионов рублей, выделенные государством на популяризацию искусства.

23 мая дома у создателя студии Кирилла Серебренникова и в «Гоголь-центре», где он работает художественным руководителем, прошли обыски, связанные с расследованием. Это вызвало широкий общественный резонанс, в поддержку режиссера выступили представители театрального сообщества. 24 мая актер Евгений Миронов передал президенту России Владимиру Путину письмо в защиту Серебренникова.

«Седьмая студия» — труппа, созданная Серебренниковым в 2011 году на основе его курса в Школе-студии МХАТ 2008 года. Она является одним из резидентов «Гоголь-центра».