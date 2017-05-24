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Два письма и один мини-спектакль

На вручении госнаград Путина просили за Серебренникова

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Владимир Путин наградил Евгения Миронова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Владимир Путин наградил Евгения Миронова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Фото: Администрация Президента России

В среду, 24 мая, президент России Владимир Путин вручал в Кремле госнаграды. В основном в этот день были отмечены деятели искусства, некоторые из них воспользовались моментом и под прицелом десятков телекамер просили за коллегу — худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. Тех, кто привык оказываться под прицелом куда более опасного оружия, Владимир Путин наградил без прессы. О том, как все происходило, — в материале «Ленты.ру».

Однажды певец Денис Майданов спас президентское мероприятие. В собственный день рождения глава государства задерживался перед очередным хоккейным матчем. Сильно задерживался. И публика, пришедшая на спортивный праздник, попала на музыкальный марафон. Долго, почти до хрипоты, выступал певец Майданов на разогреве у хоккеистов-любителей, среди которых был и президент, и министр обороны, и самые богатые люди страны. Он спел все запланированные песни, несколько раз выступил на бис. Словом, отработал полноценный сольник. «Это счастливый билет судьбы», — прямо со сцены признался Майданов.

И вот наконец настоящая награда нашла героя. В Кремле Майданову вручили почетное звание заслуженного артиста России. Получая награду, он цитировал слова из своей песни о флаге государства и признавался в уважении к президенту.

Впрочем, в круглом фойе первого корпуса Кремля певца почти никто не узнавал. Пресса окружала давно признанных мэтров спорта. За хоккей отвечал Владислав Третьяк, получавший в этот день орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Только что отыграли чемпионат мира, «бронзовый» для россиян, и легкое разочарование еще не отпускало. «Ну не хватило опыта, чтобы обыграть канадцев! — объяснял Третьяк. — Но ведь есть, чем играть! Есть материал, с которым можно идти на Олимпиаду!» Хотя до знаменитой «красной машины» им, конечно, далеко, с улыбкой соглашался орденоносец.

Когда-то вместе со знаменитым тренером Анатолием Тарасовым, которого Третьяк называет «хоккейным отцом», он достигал спортивных вершин. Ныне дочь Тарасова Татьяна Анатольевна получала из рук президента орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

На свою дочь возлагал большие надежды и руководитель «Хора солистов» Михаил Турецкий. «У меня английский не очень, будет моим переводчиком», — пояснил он, рассказывая о планах устроить в США и Великобритании концерт «Песни победы». 7 мая при поддержке Минкульта и МИД такой концерт прошел в Берлине. «Мы хотели показать, что Россия и Германия — союзники, не политизируя ничего», — сказал Турецкий. И предположил, что орден Дружбы он заслужил как раз такими инициативами.

Чем заслужил Героя России старший летчик-испытатель самолетостроительной корпорации «МиГ» Михаил Беляев, гадать не приходилось. «Еще мальчишкой я мечтал летать на истребителях, и моя мечта сбылась!» — поблагодарил Беляев. «Я бывал во многих странах, но, когда летишь над нашей Родиной, дух захватывает от величия нашего государства!» — признался лауреат. И обещал сделать все, «чтобы над нашей Родиной были крепкие и надежные крылья».

Впервые за долгое время худрук Театра Наций Евгений Миронов появился без кепки на голове. Раньше он отшучивался, что играет Ленина и прячет за головным убором лысину. Получая орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, он вышел к президенту с письмом в руках. Миронов вручил Путину бумагу и долго что-то рассказывал ему на ухо, покачивая при этом головой. Актер, несомненно, мог сделать это и после церемонии, но предпочел такую публичную конфиденциальность.

Позже Миронов подтвердил, что передал главе государства новое обращение деятелей культуры и искусства в поддержку художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова.

«Чтобы президент внимательно отнесся к этому делу, чтобы оно было рассмотрено объективно, прозрачно и без экстраординарных мер, которые, как нам кажется, вчера были произведены в адрес уважаемого художника и уважаемого театра», — объяснил Миронов. Путин ответил ему, что узнал о допросе Серебренникова из теленовостей. У Миронова сложилось впечатление, что и президент считает обыски в театре и вызовы на допрос «неадекватными» мерами.

Свое письмо президенту в защиту Серебренникова отправил и гендиректор Большого театра Владимир Урин. Правда, сделать он это предпочел по официальным каналам, а не лично. Орден Почета из рук главы государства Урин принял молча. А с журналистами объяснялся вслух, напоминая, что Серебренников художник и не отвечает за финансовую составляющую.

Путин, покидая Екатерининский зал после церемонии, о письме Миронова не забыл. И напомнил помощнику захватить бумагу. В другом зале Кремля, уже без журналистов он пообщался с военными, которые в течение двух дней сдерживали атаку боевиков в Сирии. «Как и обещал, лично наградил российских спецназовцев, совершивших подвиг в провинции Алеппо», — сказал потом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

О награждении 16 российских офицеров из Сил специальных операций стало известно 10 мая. Сообщалось, что группа военнослужащих вышла на передовой рубеж в Алеппо для передачи координат целей для наведения авиации. В результате неразберихи сирийские войска покинули участок фронта, и на позициях остались только российские спецназовцы. Военные решили принять бой и почти двое суток сдерживали около 300 террористов.

В этот день в Кремле говорили и еще об одной награде. Президент Македонии Георге Иванов приехал в Россию получить премию имени Святейшего Патриарха Алексия II «За выдающуюся деятельность по укреплению единства православных народов». Путин поздравил коллегу с наградой, а также пожелал «безусловного успеха в том, чтобы внутриполитическая ситуация в Македонии развивалась в соответствии с конституцией и демократическим способом». В конце апреля в Скопье произошли беспорядки — митингующие ворвались в здание парламента и устроили погромы.

Иванов сердечно поблагодарил за премию и заверил, что в его стране свято чтят память святых братьев Кирилла и Мефодия, создателей старославянской азбуки, память которых в России чествуют как раз 24 мая. «У нас говорят, что человек умирает не тогда, когда его похоронят, а тогда, когда его забудут», — напомнил пословицу Иванов.

Татьяна Меликян

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