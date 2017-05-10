Российских спецназовцев наградили за бой без потерь с 300 боевиками в Сирии

Группу офицеров российских Сил специальных операций представили к государственным наградам за помощь в борьбе с террористами в Сирии. Об этом сообщил телеканал «Россия 24», передает Вести.Ru.

По его информации, на награждение в Москву из Сирии вызвали командира группы, подполковника по имени Данила, а также трех его подчиненных. Руководителю присвоили звание Героя России, офицерам будут вручены боевые награды. Отмечается, что на представлении Минобороны президент Владимир Путин написал: «Вручу лично».

Как утверждается в репортаже «России 24», группа состоит из 16 человек и находится «на переднем крае [линии фронта] где-то в провинции Алеппо». По словам одного из офицеров, там они занимаются наведением авиации и корректировкой огня. В результате неразберихи сирийские войска покинули участок фронта, с другой стороны которого находились боевики «Джабхат ан-Нусры» (организация запрещена в России), и на этих позициях остались только российские спецназовцы.

Материалы по теме Люди работают, доклада не поступало Что делают в Сирии российские Силы специальных операций

В итоге военные за два дня предотвратили несколько атак террористов, которые применяли танки, артиллерию и начиненную взрывчаткой легкую бронетехнику. «Мы вышли без потерь. До 300 боевиков наступало», — отметил офицер.

Командир группы рассказал kp.ru, что затем россияне передали удержанные позиции вернувшимся сирийским военным. Он отметил, что террористы заняли бы господствующие высоты, если бы спецназовцы сразу покинули рубежи.

По словам командира, убитые боевики были хорошо экипированы. «Импортная форма, камеры гоу-про на головах, медицина очень дорогая. Были в том числе темнокожие наемники. Вообще, по опыту, у местных сирийцев на такое средств не хватает. Да и на поле они вели себя так, что была видна серьезная подготовка. И вооружение, помимо советского и китайского — американское и израильское», — добавил он.

В Москве неизменно подчеркивают, что Россия ограничивает свое участие в операции в Сирии ударами с воздуха. Тем не менее, на территории республики действует спецназ, обеспечивающий целеуказание для боевых самолетов, подразделения морской пехоты и десанта, привлекающиеся к охране авиабазы Хмеймим, военные советники, а также военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон.