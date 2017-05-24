Путин лично наградил два дня сдерживавших атаку боевиков в Алеппо спецназовцев

Президент России Владимир Путин исполнил свое обещание, лично вручив награды российским спецназовцам, которые два дня сдерживали атаку боевиков в сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, церемония награждения прошла в среду, 24 мая.

10 мая телеканал «Россия-24» сообщил о награждении 16 российских офицеров из Сил специальных операций. Группа военнослужащих вышла на передовой рубеж в Алеппо для передачи координат целей для наведения авиации. В результате неразберихи сирийские войска покинули участок фронта, с другой стороны которого находились боевики «Джабхат ан-Нусры» (организация запрещена в России), и на этих позициях остались только российские спецназовцы.

Военные решили принять бой и почти двое суток сдерживали около 300 террористов. В ходе боя были уничтожены танк противника, две боевых машины пехоты и автомобиль со смертником внутри, отмечает РИА Новости. Российская сторона потерь не понесла.

«Россия-24» отмечал, что отличившихся в сражении военных было решено приставить к государственным наградам, а командира группы — к званию героя России. На представлении Минобороны России Путин тогда написал: «Согласен. Вручу лично».

С начала российской военной операции в Сирии в Москве неизменно подчеркивают, что ее участие ограничивается ударами с воздуха. Тем не менее, на территории республики действует спецназ, обеспечивающий целеуказание для боевых самолетов, подразделения морской пехоты и десанта, привлекающиеся к охране авиабазы Хмеймим, военные советники, а также военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон.