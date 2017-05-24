Турецкий предложил Путину спеть

Дирижер и певец Михаил Турецкий пригласил президента России Владимира Путина поучаствовать в «Празднике песни», который пройдет в июне в Санкт-Петербурге. Об этом художественный руководитель «Хора Турецкого» сказал на церемонии в Кремле, где его наградили орденом Дружбы. Слова артиста опубликованы на сайте Кремля.

«Владимир Владимирович, есть большая мечта — увидеть вас на празднике и спеть любимые песни "С чего начинается Родина…", "Надежда — наш компас земной" вместе с народом. Я думаю, для народа это будет потрясающее счастье, как и для нас. Очень вас ждем», — обратился Турецкий к Путину.

Музыкант отметил, что проект «Праздник песни» быстро развивается и расширяется, охватывает десятки тысяч человек в разных городах. «Это невероятное счастье, когда они [...] в едином порыве поют любимые песни нескольких поколений — это передается детям, энергетика зашкаливает, масштаб потрясает», — сказал Турецкий.

Он также поблагодарил российского лидера за награду, заявив, что она относится не только к нему, но и к его творческому коллективу.

Путин вручил государственные награды 24 мая выдающимся россиянам, работающим в сферах науки, промышленности, культуры, здравоохранения и спорта. Среди отмеченных за заслуги — космонавт Валентина Терешкова, дирижер Геннадий Рождественский, режиссер и актер Владимир Меньшов, хоккеист Владимир Третьяк и другие.

Президент несколько раз исполнял мелодию песни «С чего начинается Родина» на фортепьяно — к примеру, в декабре 2010 года на благотворительном концерте в Петербурге. В том же году он пел ее с разведчиками, высланными из США (в их число входила Анна Чапман).