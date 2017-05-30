Адвокат Учителя пожаловался Володину на Поклонскую

Адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы режиссера Алексея Учителя, написал жалобу спикеру Госдумы Вячеславу Володину на депутата Наталью Поклонскую. Об этом он сообщил ТАСС во вторник, 30 мая.

Добрынин усмотрел в деятельности Поклонской возможные нарушения норм депутатской этики и попросил Володина провести проверку, взяв ее под личный контроль. Юрист отметил, что его обращение по этому поводу в комиссию Госдумы по этике «вероятно утрачено».

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25 мая стало известно, что полиция по запросу депутата начала проверку кинокомпании Учителя «Рок» на налоговые преступления. Поклонская потом пояснила, что проверка проводится «по факту нарушения прав, религиозных чувств верующих и, в частности, по бюджетным деньгам, которые были выделены на финансирование» фильма режиссера «Матильда».

19 апреля сообщалось, что Добрынин пожаловался на Поклонскую в Госдуму, уличив ее в необоснованных обвинениях в адрес Учителя. Глава комиссии по этике Отари Аршба тогда заявил, что в действиях законодателя никаких нарушений нет.

Поклонская неоднократно обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверить ленту. Сотрудники правоохранительных органов посмотрели трейлер фильма, размещенный в интернете, однако нарушений обнаружено не было.

Картина Учителя еще не вышла в прокат. Ее премьера состоится 6 октября в Мариинском театре. На экранах «Матильда» появится 25 октября.