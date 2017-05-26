Учитель увидел в действиях Поклонской по «Матильде» личные мотивы

Депутат Госдумы Наталья Поклонская злоупотребляет служебным положением, чтобы помешать релизу фильма «Матильда», считает режиссер Алексей Учитель. Его слова передает «Интерфакс» в пятницу, 26 мая.

«Мне кажется, в данном случае госпожа Поклонская смешивает личное и работу. При известном ее отношении к персоне Николая II она злоупотребляет служебным положением, чтобы помешать нам выпустить в прокат "Матильду"», — заявил кинематографист.

Учитель выразил надежду на то, что коллеги Поклонской из Госдумы призовут ее действовать в рамках правил, которые присущи этике депутата.

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Он сообщил, что Федеральное казначейство закончило полуторамесячную проверку его студии, и никаких нарушений выявлено не было. «Мне кажется, недопустимо, что депутат Поклонская заставляет различные ведомства заниматься одним и тем же», — добавил Учитель.

Режиссер и депутат Госдумы Владимир Бортко рассказал «Национальной службе новостей» (НСН), что безуспешно пытался переубедить Поклонскую. «Когда она просто одна обратилась к режиссеру фильма, я лично с ней разговаривал. Я говорил — "Что вы делаете? Это глупость, бред!"» — отметил кинематографист.

25 мая стало известно, что сотрудники полиции начали проверку кинокомпании Учителя «Рок» на налоговые преступления. Адвокат кинематографиста отметил, что проверку инициировала Поклонская. Та подтвердила эту информацию, объяснив свои действия обращениями граждан. По ее словам, многие усмотрели в «Матильде» материал, оскорбляющий чувства верующих.

Поклонская неоднократно обращалась в Генпрокуратуру России с просьбой проверить ленту. Правоохранительные органы посмотрели трейлер фильма, размещенный в интернете, однако нарушений в этих материалах обнаружено не было.

Лента Учителя еще не вышла в прокат. Ее премьера состоится 6 октября.