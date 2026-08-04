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14:16, 4 августа 2026 (обновлено: 14:34, 4 августа 2026)РоссияЭксклюзив

В Госдуме призвали увеличить доходы бюджета за счет одной категории россиян

Депутат Миронов призвал увеличить доходы бюджета за счет сверхбогачей
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В России призвали увеличить доходы бюджета за счет сверхбогачей. Такой инициативой с «Лентой.ру» поделился председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Парламентарий отметил, что в прошлом году федеральный бюджет дополнительно получил 763 миллиарда рублей от применения пятиступенчатой шкалы НДФЛ.

«Мы десятилетие с лишним потратили, чтобы доказать очевидное: прогрессивная шкала подоходного налога будет успешно работать в России. Наконец, по инициативе президента с января 2021 года ввели двуступенчатую шкалу НДФЛ. Теперь наша задача: убедить правительство в том, что чем глубже прогрессия, тем она эффективнее», — заявил Миронов.

По словам политика, практика подтверждает результативность. 2025-й — первый год работы пятиступенчатой шкалы НДФЛ — принес отличный результат: бюджет получил от сбора подоходного налога по ставке свыше 13 процентов в два с лишним раза больше, чем в 2024 году. Парламентарий отметил, что потенциал прогрессии далеко не исчерпан.

Сегодня верхняя планка прогрессии — доход свыше 50 миллионов рублей, который облагается по ставке 22 процента. Но эта система не захватывает доходы сверхбогачей, поэтому и сборы по этой позиции весьма скромные — 70 миллиардов рублей

Сергей Мироновпредседатель партии «Справедливая Россия»

Лидер «Справедливой России» рассказал, что законодательная инициатива предлагает более выраженную прогрессивную шкалу НДФЛ: нулевая ставка для годового дохода на уровне до 12-кратного прожиточного минимума, ставка 13 процентов для доходов свыше этого уровня — до пяти миллионов рублей в год, а ступени 15, 18, 20, 25 и 35 процентов — для доходов выше пяти миллионов рублей с поэтапным нарастанием нагрузки вплоть до доходов свыше 500 миллионов рублей.

«Другой важный вывод из итогов работы прогрессии в прошлом году: больше половины средств, полученных за счет ее применения, обеспечил налог с инвестиционных доходов граждан. А между тем в отношении дивидендов и процентов с депозитов у нас почему-то до сих пор действует двухступенчатая шкала НДФЛ — до 15 процентов. "Справедливая Россия" считает необходимым исправить этот пробел и удвоить здесь ставку, что позволит значительно увеличить доходы бюджета и расширить его возможности, прежде всего в социальной сфере», — заключил Миронов.

Ранее стало известно, что по итогам прошлого года поступления в российский бюджет от уплаты ключевых видов налогов (НДС и НДФЛ) резко выросли. Об этом заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов.

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