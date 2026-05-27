Силуанов заявил о резком росте налоговых поступлений в бюджет

Глава Минфина Силуанов: Поступления в бюджет от НДС и НДФЛ резко выросли

По итогам прошлого года поступления в российский бюджет от уплаты ключевых видов налогов (НДС и НДФЛ) резко выросли. Об этом заявил глава Министерства финансов (Минфина) РФ Антон Силуанов, его слова приводит «Коммерсантъ».

За отчетный период, уточнил министр, поступления от налога на добавленную стоимость увеличились более чем на 20 процентов в сравнении с показателем за 2024-й. Что касается налога на доходы физлиц, то его сборы выросли почти на 90 процентов, отметил Силуанов.

Последнее было обусловлено введением пятиступенчатой прогрессивной шкалы. Ставки по этому налогу стали варьироваться в зависимости от размера ежегодного дохода граждан с 2025 года. Для окладов до 2,4 миллиона рублей ставку оставили на уровне 13 процентов, для доходов 2,4-5 миллиона — подняли до 15 процентов, 5-20 миллионов — до 18 процентов, 20-50 миллионов — до 20 процентов, более 50 миллионов — до 22 процентов.

При помощи этих изменений власти стремились частично покрыть стремительно растущий дефицит федерального бюджета. Однако пока подобные меры не принесли особого результата. Расходы госказны по-прежнему сильно превышают ее доходы. По итогам января-апреля разница выросла вдвое год к году и достигла 5,88 триллиона рублей. Без дополнительного урезания трат, сходятся во мнении эксперты, справиться с кризисной ситуацией будет крайне трудно.