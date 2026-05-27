Мужчин призвали обязательно включить в рацион один продукт

Врачи из SEOM призвали мужчин есть помидоры для снижения риска рака простаты
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Врачи из Испанского общества медицинской онкологии (SEOM) призвали мужчин обязательно включить в рацион один продукт, который защитит их от рака простаты. Об этом пишет издание El Economista.

Доктора посоветовали мужчинам есть томаты. Как пояснили медики, рак простаты возникает из-за генетических мутаций, которые заставляют клетки в здоровых тканях бесконтрольно делиться и расти. Помидоры же содержат большое количество ликопина — антиоксиданта, который помогает предотвратить повреждение ДНК, отметили доктора.

В Министерстве сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия выразили аналогичное мнение и добавили, что помидоры также снижают риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, укрепляют иммунитет, улучшают пищеварение и состояние кожи. Кроме того, в них есть много калия, витаминов A и С, рассказали специалисты.

Ранее онколог Кейли Бхангдиа предупредила женщин о привычках, которые повышают риск развития рака груди. Одной из них она назвала чрезмерное употребление красного мяса.

