Смартфон Samsung взорвался во время зарядки

Смартфон Samsung Galaxy S25 FE взорвался и сгорел, пока его владелец спал

Пользователь смартфона Samsung рассказал, что его девайс взорвался и загорелся, пока находился на зарядке. На это обратило внимание издание Android Authority.

По словам посетителя Reddit под ником dgaf88__, инцидент произошел, пока он спал. «Мой Samsung Galaxy S25 FE взорвался и устроил настоящий фейерверк у меня в постели во время зарядки», — отметил автор. Телефон был подключен к сети через стандартный кабель USB-PD мощностью 20 ватт. В определенный момент раздался резкий хлопок, девайс начал гореть.

Пользователь рассказал, что по вызову приехали пожарные и поместили обгоревший аппарат в ведро с соленой водой. По словам пострадавшего, у него на голове опалились волосы и появился ожог на шее, а спавший рядом малолетний сын очень испугался. Владелец сгоревшего смартфона проживает в Канаде.

В материале говорится, что пользователь связался со службой поддержки Samsung и теперь ожидает реакции производителя устройства. По словам журналистов издания, это уже третий случай взрыва смартфона Samsung в этом году. Предыдущие сообщения касались Galaxy S25+ и Galaxy S24.

В середине мая пользователь смартфона Samsung Galaxy S24 рассказал, что аппарат загорелся, когда он держал его в руках. После того, как история стала известной, с пострадавшим связалась Samsung и предложила разобраться в инциденте.