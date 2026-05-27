13:37, 27 мая 2026

Названы три разрушающие кишечник повседневные привычки

Диетолог Делави: Сахар приводит к воспалительным процессам в кишечнике
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Диетологи Диего Риги и Клара Алвес Делави заявили, что три повседневные привычки приводят к разрушению кишечника. Их они назвали в разговоре с изданием Metropoles.

Во-первых, по словам Делави, на здоровье кишечника негативно отражается неправильное питание, в том числе употребление ультрапереработанных продуктов, сахара и некачественных жиров при одновременном дефиците клетчатки. В результате в органе развиваются воспалительные процессы, которые увеличивают проницаемость его стенок и приводят к дисбалансу микрофлоры, объяснила она.

Во-вторых, как отметил Риги, чрезмерное употребление клетчатки, несмотря на ее пользу, чревато возникновением газообразования, вздутия живота и дискомфорта в кишечнике, а особенно на фоне несоблюдения питьевого режима. В-третьих, Делави добавила, что самостоятельное исключение тех или иных продуктов из рациона может только навредить. Например, некоторые люди отказываются от бобовых, а они тем временем содержат различные полезные вещества и питают бактерии в кишечнике. То же самое касается овощей, фруктов и молока, заключила специалистка.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты идеально подходят для завтрака. Так, она посоветовала употреблять во время первого приема пищи яичницу.

