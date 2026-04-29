Россиянам назвали идеально подходящие для завтрака продукты

Диетолог Соломатина назвала кашу с яйцами и авокадо примером идеального завтрака

Сбалансированный завтрак должен сочетать в себе белок, углеводы и клетчатку, считает врач-диетолог Елена Соломатина. Список идеальных продуктов, подходящих для начала дня, она назвала в интервью «Вечерней Москве».

По мнению Соломатиной, примерами хорошего завтрака можно назвать кашу с вареными яйцами и авокадо или творог с ягодами, а также яичницу. Она уточнила, что некоторые продукты необязательно есть только по утрам. Например, яйца и творог можно употреблять на завтрак, обед, ужин, а также в качестве перекуса.

Авокадо, по словам диетолога, тоже можно есть в любое время. Оно делает блюда сытнее и полезнее. Что касается каш, то их специалист посоветовала есть только в первой половине дня. То же касается и мюсли, их Соломатина призвала выбирать с большой осторожностью. «Важно, чтобы они были изготовлены из цельных злаков, а не просто из сладких хлопьев с сахаром. Хорошие мюсли содержат клетчатку, кусочки фруктов и орехи», — отметила врач.

Ранее кардиохирург Джереми Лондон предостерег от употребления сладких газированных напитков. Он назвал их «жидкой смертью» из-за высокой калорийности и большого содержания сахара.