Кардиохирург предостерег от употребления «жидкой смерти»

09:32, 29 апреля 2026

Кардиохирург Джереми Лондон назвал газированные напитки «жидкой смертью»
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: MMD Creative / Shutterstock / Fotodom

Кардиохирург Джереми Лондон предостерег от употребления сладких газированных напитков и назвал их «жидкой смертью». О последствиях их употребления врач рассказал изданию Mirror.

«Я думаю, что сладкие газированные напитки — это просто бич нашего общества. Очевидно, нужно запретить себе употребление высококалорийных газировок. Вы даже не подозреваете, сколько калорий получаете со сладкими напитками», — заявил Лондон.

Врач добавил, что здоровью также сильно вредят сигареты. «Курение — это худшее, что можно сделать со своим организмом. Оно разрушает легкие, вызывает рак легких, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, сердечных приступов и инсультов. Не курите», — призвал кардиохирург.

Ранее кардиолог Денис Соколов предупредил, что чашка кофе может спровоцировать подъем артериального давления. По его словам, такая реакция на напиток чаще встречается у пожилых людей.

