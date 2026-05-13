Смартфон Samsung взорвался в руках у пользователя

19:19, 13 мая 2026

Смартфон Samsung Galaxy S24 взорвался и сгорел в руках пользователя из Кореи
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: chocho-789 / Reddit

Пользователь смартфона Samsung Galaxy S24 рассказал, что аппарат загорелся, когда он держал его в руках. Об этом сообщает издание Android Authority.

Журналисты обнаружили на Reddit пост пользователя из Южной Кореи под ником chocho-789. В нем он рассказал, что пострадал, когда его смартфон Samsung загорелся прямо в руках. По словам автора, сначала из отверстий в устройстве пошел дым, затем раздался резкий хлопок, и девайс воспламенился. Публикация за неполные сутки набрала почти три тысячи лайков.

Владелец телефона заявил, что смартфон раскололся на части из-за взрыва. Однако пользователь отделался легким ожогом, хотя и получил психологическую травму — ему пришлось обращаться к врачам из-за тревоги и бессонницы.

Спустя несколько часов после публикации заметки пострадавший заявил, что с ним связалась Samsung и предложила разобраться в инциденте. Владелец сгоревшего устройства заявил, что его смартфон ни разу не был в ремонте и до взрыва работал исправно. «Я еще не требовал компенсации. Но я действительно хочу, чтобы Samsung признал серьезность этого инцидента и отреагировал прозрачно и искренне», — подытожил автор публикации.

В мае специалисты проекта Dark Navy нашли в некоторых смартфонах Samsung Galaxy S26 опасную уязвимость. Она позволяет получать полный root-доступ над устройством.

