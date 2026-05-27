Подросток пытался затащить акулу в лодку и стал ее жертвой

В США 17-летний юноша пережил нападение акулы. Об этом пишет KTRK.
Подросток вышел в море на лодке с отцом. Им удалось поймать акулу, и юноша решил затащить ее на борт. В этот момент хищная рыба укусила его.
Мужчина тот же наложил сыну жгут и направил лодку к берегу. Однако по пути она сломалась, и семье пришлось вызывать береговую охрану.
Материалы по теме:
Спасатели доставили отца и сына на сушу, и юношу срочно госпитализировали. По дороге в больницу он оставался в сознании.
Что именно стало причиной поломки лодки — пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что на Гавайях, США, Чеслей Акима и Алика Дикерсон чуть не стали жертвами тигровой акулы. Мужчине удалось отбиться от нее кулаками.