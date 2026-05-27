13:37, 27 мая 2026

Подросток пытался затащить акулу в лодку и стал ее жертвой

В США акула укусила 17-летнего юношу в лодке
Юлия Юткина
Фото: Sergey Uryadnikov / Shutterstock / Fotodom

В США 17-летний юноша пережил нападение акулы. Об этом пишет KTRK.

Подросток вышел в море на лодке с отцом. Им удалось поймать акулу, и юноша решил затащить ее на борт. В этот момент хищная рыба укусила его.

Мужчина тот же наложил сыну жгут и направил лодку к берегу. Однако по пути она сломалась, и семье пришлось вызывать береговую охрану.

Спасатели доставили отца и сына на сушу, и юношу срочно госпитализировали. По дороге в больницу он оставался в сознании.

Что именно стало причиной поломки лодки — пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что на Гавайях, США, Чеслей Акима и Алика Дикерсон чуть не стали жертвами тигровой акулы. Мужчине удалось отбиться от нее кулаками.

