В Кремле высказались по поводу возможности прекращения соглашений по газу с Арменией

Песков заявил, что не знает о возможной денонсации соглашений по газу с Арменией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о возможной денонсации газовых договоренностей с Арменией и переадресовал соответствующий вопрос журналистов «Газпрому». Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя Кремля, речь идет о льготной цене, которая «может быть выше, может быть ниже, может пересматриваться, и корпорации могут ставить эти вопросы». «Это корпоративный вопрос, надо обращаться к "Газпрому"», — подчеркнул Песков, уточнив, что про денонсацию соглашений «ничего не слышал».

«Льгота всегда за чей-то счет. Та льгота, которую получают армяне, — это не с неба, это за счет Российской Федерации», — сказал также он по этому поводу.

Ранее Песков отмечал, что льготный режим поставок «невозможен для участников иных интеграций», в частности для Евросоюза, о стремлении стать членом которого заявляли в Ереване.

Агентство «Арменпресс» 27 мая написало со ссылкой на сделанные в правительстве Армении заявления, что в стране не получали от России сообщений с предупреждениями о возможной денонсации соглашения о поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов.