Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:36, 27 мая 2026Экономика

В Кремле высказались по поводу возможности прекращения соглашений по газу с Арменией

Песков заявил, что не знает о возможной денонсации соглашений по газу с Арменией
Дмитрий Воронин

Фото: Sefa Karacan / Anadolu via Getty Images

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о возможной денонсации газовых договоренностей с Арменией и переадресовал соответствующий вопрос журналистов «Газпрому». Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя Кремля, речь идет о льготной цене, которая «может быть выше, может быть ниже, может пересматриваться, и корпорации могут ставить эти вопросы». «Это корпоративный вопрос, надо обращаться к "Газпрому"», — подчеркнул Песков, уточнив, что про денонсацию соглашений «ничего не слышал».

«Льгота всегда за чей-то счет. Та льгота, которую получают армяне, — это не с неба, это за счет Российской Федерации», — сказал также он по этому поводу.

Ранее Песков отмечал, что льготный режим поставок «невозможен для участников иных интеграций», в частности для Евросоюза, о стремлении стать членом которого заявляли в Ереване.

Агентство «Арменпресс» 27 мая написало со ссылкой на сделанные в правительстве Армении заявления, что в стране не получали от России сообщений с предупреждениями о возможной денонсации соглашения о поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Меркель раскрыла срок завершения конфликта на Украине

    Прохожая стала моделью российского бренда и покорила зрителей

    Российский подросток организовал передвижную нарколабораторию

    Директор Хлебниковой высказался о посещении артисткой тубдиспансера

    В Подмосковье вернулась зима

    Появились подробности о смерти российского школьника в день последнего звонка

    В России призвали к удару по консульству Британии в Киеве после атаки на Севастополь

    В России оценили идею ограничить въезд в страну из-за вспышки Эболы

    Названы три разрушающие кишечник повседневные привычки

    Подросток пытался затащить акулу в лодку и стал ее жертвой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok