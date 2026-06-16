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19:41, 16 июня 2026Путешествия

Пользователи сети описали русофобию в Грузии фразой «настоящий кошмар»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: @irina_muratova_rnd

Российская туристка пожаловалась на отношение грузин к соотечественникам и вызвала споры в сети. Своим мнением она поделилась в ролике на странице @ irina_muratova_rnd в в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Автор сняла на видео свой чемодан после прибытия из Батуми, объяснив, что его взломали и досмотрели. А из багажа других россиян из туристической группы и вовсе пропали деньги. В подписи к видео она отметила, что «русские рады всем, а русским — не везде».

В комментариях пользователи принялись высказывать свое мнение о русофобии в Грузии. Некоторые назвали происходящее настоящим кошмаром, другие же вспомнили, что грузины всегда очень гостеприимны ко всем иностранцам. «Грузия — прекрасная страна с прекрасными людьми», «Сидите дома», «Именно в аэропорту Батуми работают сотрудники, которые специально русским портят чемоданы», «У меня чемодан из Батуми прилетел без колес», — писали юзеры.

Ранее другая россиянка побывала в Батуми и описала его фразой «были очень разочарованы». В частности, ей не понравился каменистый берег с огромными валунами.

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