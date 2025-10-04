Путешествия
17:35, 4 октября 2025

Россиянка побывала на курорте Грузии и описала опыт фразой «были очень разочарованы»

Алина Черненко

Фото: Денис Асланов / РИА Новости

Российская путешественница побывала на курорте Грузии Батуми и зашла на местный пляж. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге под названием «Летаем сами» на платформе «Дзен».

«Признаться, когда в первый день мы сразу пошли на пляж, чтобы искупаться, были очень разочарованы. Перед нашими глазами предстал каменистый берег с огромными валунами», — такими фразами описала свой опыт тревел-блогерша.

Автор публикации добавила, что у кромки воды лежала крупная галька, по которой было больно ходить без специальной обуви, а вода в море была очень мутная и с большими волнами.

«Не настолько большими, чтобы быть опасными, но достаточно для того, чтобы было сложно входить и выходить из воды по этим булыжникам, которые называют галькой», — пожаловалась россиянка.

На следующий день путешественница прогулялась по набережной и поняла, что пляж не везде такой. Иногда на нем встречаются участки, оборудованные шезлонгами и зонтиками.

«Арендовать шезлонг в 2025 году стоит 5 лари (около 150 рублей — прим. «Ленты.ру»), если хотите шезлонг с матрасом, то готовьте еще 5 лари. Аренда зонтика стоит 40 лари (около 1,1 тысячи рублей — прим. «Ленты.ру»). Аренда сапа обойдется в 30 лари (около 890 рублей — прим. «Ленты.ру») за час», — поделилась ценами автор.

Ранее другая россиянка описала цены на еду в Батуми фразой «ничуть не уступали московским». За три дня они со спутником потратили на питание 200 лари (примерно 6 тысяч рублей).

