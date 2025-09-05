Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
03:35, 5 сентября 2025Путешествия

Россиянка описала цены на еду в Батуми фразой «ничуть не уступали московским»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Viktor Kochetkov / Shutterstock / Fotodom

Российская туристка побывала в Батуми летом 2025 года и описала цены на еду фразой «ничуть не уступали московским». Своим мнением она поделилась с порталом «Тонкости туризма», отзыв опубликован на платформе «Дзен».

По словам отдыхающей, два комбо в McDonald’s обошлись ей и ее спутнику в 1600 рублей, На всю еду в течение трех дней они потратили 200 лари (6 тысяч рублей).

Кроме того, автор материала предупредила, что в Батуми следует внимательно осматривать покупаемые товары в магазинах. Она объяснила, что в Грузии никто не следит за просроченными продуктами, из-за чего они отравились купленным мясом.

Ранее молдавский путешественник, объехавший Грузию на велосипеде, назвал местных жителей жадными жуликами и поспешил поскорее уехать из страны. По словам Игоря, он не рискует оставлять вещи без присмотра в Грузии, поскольку не доверяет местным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поговорил с европейскими лидерами и разочаровал их. После этого он опубликовал фото с Путиным, сделанное на Аляске

    Трое детей стали жертвами пожара в российском регионе

    Россиянка описала цены на еду в Батуми фразой «ничуть не уступали московским»

    Проверка Генпрокуратуры вскрыла создание искусственной очереди на границе с Китаем

    Сборная Германии начала квалификацию чемпионата мира с поражения

    Генпрокурор России поручил добиваться налоговых льгот для бизнеса на Дальнем Востоке

    Генпрокуратура России предложила создать единый реестр платежей для бизнеса

    Экс-президенту США провели операцию по удалению раковых клеток с кожи

    Четверть миллиона украинцев покинули страну за полгода

    Генпрокуратура подготовила поправке о гарантиях предпринимателей при проведении проверок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости