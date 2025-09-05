Россиянка описала цены на еду в Батуми фразой «ничуть не уступали московским»

Российская туристка побывала в Батуми летом 2025 года и описала цены на еду фразой «ничуть не уступали московским». Своим мнением она поделилась с порталом «Тонкости туризма», отзыв опубликован на платформе «Дзен».

По словам отдыхающей, два комбо в McDonald’s обошлись ей и ее спутнику в 1600 рублей, На всю еду в течение трех дней они потратили 200 лари (6 тысяч рублей).

Кроме того, автор материала предупредила, что в Батуми следует внимательно осматривать покупаемые товары в магазинах. Она объяснила, что в Грузии никто не следит за просроченными продуктами, из-за чего они отравились купленным мясом.

Ранее молдавский путешественник, объехавший Грузию на велосипеде, назвал местных жителей жадными жуликами и поспешил поскорее уехать из страны. По словам Игоря, он не рискует оставлять вещи без присмотра в Грузии, поскольку не доверяет местным.