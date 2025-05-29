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11:36, 29 мая 2025Путешествия

Объехавший Грузию на велосипеде путешественник назвал местных жителей жадными жуликами

Молдавский путешественник назвал жителей Грузии жадными жуликами
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Guitar photographer / Shutterstock / Fotodom

Молдавский путешественник, объехавший Грузию на велосипеде, назвал местных жителей жадными жуликами и поспешил поскорее уехать из страны. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

По словам Игоря, он не рискует оставлять свои вещи без присмотра в Грузии, поскольку не доверяет местным. Он заметил, что его несколько раз пытались обмануть в секонд-хенде и сервисе по ремонту велосипедов. Также турист обратил внимание, что на Грузию сильное влияние оказывают европейские ценности, из-за чего народ уже не такой гостеприимный.

Кроме того, Игорь признался, что из-за русской речи к нему относились предвзято в Тбилиси. «При этом, если ты хочешь что-то у них купить, они сразу идут на контакт», — пояснил путешественник.

Ранее россиянка пожаловалась на отношение местных в Грузии к соотечественникам. Грузии она противопоставила Италию, где ее радостно пропустили в город сразу после прилета.

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