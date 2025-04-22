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12:45, 22 апреля 2025Путешествия

Россиянка описала отношение к соотечественникам в Грузии фразой «что это за херня такая?»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Россиянка пожаловалась на отношение местных в Грузии к соотечественникам и описала свое пребывание там фразой «что это за херня такая?». Об этом она рассказала в ролике на странице @prato_cafe_official в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора видео, она летела через Грузию в Стамбул, но в аэропорту Тбилиси ее захотели поскорее отправить в пункт назначения, посадив на ближайший рейс в Турцию. Однако свободных мест в самолете не оказалось, поэтому туристка решила придерживаться первоначального плана и провести в Грузии три дня. Несмотря на это, сотрудница паспортного контроля около 40 минут проверяла паспорт путешественницы и отказывалась говорить на русском языке.

Затем, когда женщину все же выпустили в Тбилиси из аэропорта, ее ждали новые разочарования в отеле — в ее номере оказался посторонний человек. «Что это за херня такая? Спустилась вниз, устроила скандал <...> А про грязь я вообще молчу», — заявила россиянка.

Она заметила, что такое отношение к иностранцам наблюдается, как правило, в странах, которые ничего из себя не представляют. Грузии она противопоставила Италию, где ее радостно пропустили в город сразу после прилета.

Ранее российский турист побывал в Северной Осетии и описал кавказскую республику фразой «сервис гораздо лучше, чем в Грузии». По словам IT-инженера Дмитрия Ширяева, он часто путешествует по миру, но в моменты внутренней тоски прилетает именно во Владикавказ.

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