Российский турист побывал в Осетии и описал ее фразой «сервис гораздо лучше, чем в Грузии»

Российский турист побывал в Северной Осетии и похвалил доброту местных и чистоту

Российский турист побывал в Северной Осетии и описал кавказскую республику фразой «сервис гораздо лучше, чем в Грузии». Своим мнением он поделился с корреспондентом «Ленты.ру».

По словам IT-инженера Дмитрия Ширяева, он часто путешествует по миру, но в моменты внутренней тоски прилетает именно во Владикавказ. В республике он похвалил чистоту в арендованных квартирах и такси, а также добрых местных людей.

«Зачем Грузия? Вы даже не понимаете. Мне по кайфу именно здесь, мне не надо в Грузию. Я думаю, зачем мне тратить день туда, день — обратно. Причем сервис гораздо лучше здесь», — заключил Ширяев прямо перед своим рейсом на родину, в Иркутск.

Ранее стало известно, что грузинская авиакомпания Georgian Airways начнет летать еще в один российский город — Екатеринбург. Перевозчик запустит регулярные прямые рейсы летом, при этом точное расписание пока неизвестно.