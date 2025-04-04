Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:43, 4 апреля 2025Путешествия

Грузинская авиакомпания начнет летать еще в один российский город

Авиакомпания Georgian Airways запустит прямые рейсы в Екатеринбург
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Konstantin Nikiforov / Wikimedia

Грузинская авиакомпания Georgian Airways начнет летать еще в один российский город — Екатеринбург. Об этом РБК сообщил глава холдинга Тамаз Гаиашвили.

Перевозчик запустит регулярные прямые рейсы летом, при этом точное расписание пока неизвестно. Сейчас из Екатеринбурга в Тбилиси летает трижды в неделю только российская Red Wings.

Отмечается, что Georgian Airways — флагманская частная авиакомпания Грузии. Она выполняет перевозки в Европу и на Средний Восток, а также в Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск.

Ранее сообщалось, что с 1 мая прямые рейсы запустят из России в открывшийся недавно аэропорт Абхазии. Кроме того, из этой страны в Сириус начнут ходить электрички, время в пути будет занимать около трех часов.

    Обсудить
    Последние новости

    Российского военного задержали за подготовку теракта под Москвой. Он хотел взорвать общежитие курсантов по заданию ГУР Украины

    Производителя Lada заподозрили в скрытом сокращении производства

    Предсказано удорожание iPhone на треть

    Двух российских таможенников осудили на сроки до семи лет за коррупцию

    Российские подростки на угнанном авто едва не переехали человека

    Суд признал законным приговор националисту Пилипчуку за подготовку теракта в Шереметьево

    Подсчитан ущерб от крушения танкеров в Черном море

    В России огранили самый крупный бриллиант в истории страны. Как выглядит камень весом более 100 карат?

    Свыше 20 инородных тел извлекли из двухлетнего россиянина

    В российском регионе избавились от свалки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше