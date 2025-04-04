Грузинская авиакомпания начнет летать еще в один российский город

Авиакомпания Georgian Airways запустит прямые рейсы в Екатеринбург

Грузинская авиакомпания Georgian Airways начнет летать еще в один российский город — Екатеринбург. Об этом РБК сообщил глава холдинга Тамаз Гаиашвили.

Перевозчик запустит регулярные прямые рейсы летом, при этом точное расписание пока неизвестно. Сейчас из Екатеринбурга в Тбилиси летает трижды в неделю только российская Red Wings.

Отмечается, что Georgian Airways — флагманская частная авиакомпания Грузии. Она выполняет перевозки в Европу и на Средний Восток, а также в Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск.

Ранее сообщалось, что с 1 мая прямые рейсы запустят из России в открывшийся недавно аэропорт Абхазии. Кроме того, из этой страны в Сириус начнут ходить электрички, время в пути будет занимать около трех часов.