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14:29, 2 апреля 2025Путешествия

Раскрыта дата запуска прямых рейсов между Россией и Абхазией

Прямые рейсы начнут летать из России в Абхазию с 1 мая
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Прямые авиарейсы начнут летать из России в открывшийся недавно аэропорт Абхазии с 1 мая. Дату запуска авиасообщения раскрыл замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, передает ТАСС.

Кроме того, по словам Кириенко, с 1 мая начнут ездить электрички в Сириус из Абхазии. Путь будет занимать чуть более трех часов, стоимость билетов — 360 рублей.

Ранее МИД Абхазии обратился к Грузии с призывом отказаться от конфронтационной риторики и начать диалог на фоне открытия аэропорта Сухума. В МИД Абхазии отметили, что ожидали от Грузии «прагматичного взаимодействия», а увидели лишь попытки создать напряженность.

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