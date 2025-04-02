Раскрыта дата запуска прямых рейсов между Россией и Абхазией

Прямые рейсы начнут летать из России в Абхазию с 1 мая

Прямые авиарейсы начнут летать из России в открывшийся недавно аэропорт Абхазии с 1 мая. Дату запуска авиасообщения раскрыл замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, передает ТАСС.

Кроме того, по словам Кириенко, с 1 мая начнут ездить электрички в Сириус из Абхазии. Путь будет занимать чуть более трех часов, стоимость билетов — 360 рублей.

Ранее МИД Абхазии обратился к Грузии с призывом отказаться от конфронтационной риторики и начать диалог на фоне открытия аэропорта Сухума. В МИД Абхазии отметили, что ожидали от Грузии «прагматичного взаимодействия», а увидели лишь попытки создать напряженность.