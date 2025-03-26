В Абхазии ответили на попытки Грузии запретить прямые рейсы с Россией

МИД Абхазии призвал Грузию отказаться от конфронтационной риторики

МИД Абхазии обратился к Грузии с призывом отказаться от конфронтационной риторики и начать диалог. Так республика ответила на попытки грузинской стороны запретить запуск прямых рейсов с Россией из недавно открывшегося аэропорта в Сухуме, сообщает ТАСС.

В министерстве отметили, что Абхазия ожидала от Грузии «прагматичного взаимодействия», а увидела лишь попытки создать напряженность. «Очередные выпады грузинского руководства являются попыткой препятствовать процессам, которые имеют необратимый характер», — указано в комментарии МИД.

Прямое авиасообщение между Абхазией и Россией откроется с 1 мая. Кроме того, ранее МИД России отменил рекомендацию для сограждан воздержаться от поездок в Абхазию, поскольку обстановка в республике нормализовалась.