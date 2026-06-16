Внешность сотрудника Шереметьево вызвала ажиотаж в сети

Блогерша Алиса (фамилия неизвестна) с никнеймом @kiskiskisalice показала внешность сотрудника наземной авиационной службы аэропорта Шереметьево и вызвала ажиотаж в сети. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Девушка продемонстрировала на размещенных кадрах парня в униформе, которая состояла из оранжевого сигнального жилета и брюк со светоотражающими элементами. Также он надел защитные наушники и нагрудную сумку с рацией. «Найдись, бро», — указала в подписи автор поста.

Видео набрало 2,8 миллиона просмотров. «Почему он такой красивый?», «Нам теперь он тоже нужен», «Смотрю 45-й раз, не мешайте», «Самый эстетичный работник Шереметьево», — отметили юзеры.

Указанный сотрудник также увидел ролик и высказался о нем в комментариях. «Господа, что началось? Я женат», — заявил он.

В феврале внешность сотрудника группы быстрого реагирования столичного аэропорта Внуково также вызвала ажиотаж в сети.

