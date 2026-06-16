Издевавшаяся над годовалым сыном россиянка избежала тюрьмы

На Урале оштрафовали мать, издевавшуюся над годовалым сыном

На Урале оштрафовали мать, издевавшуюся над годовалым сыном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Она признана виновной по статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ.

Как установил суд, женщина регулярно нарушала обязанности по заботе о здоровье, физическом и психическом развитии своего годовалого сына. Ребенок спал под столом на куртке и одеяле, нерегулярно питался и не гулял на свежем воздухе. Мать не реагировала на его плач, а чтобы не слышать, накрывала одеялом. Также она оставляла мальчика с незнакомыми людьми и причиняла ему физические и психологические страдания.

На эту ситуацию обратила внимание соседка, она периодически забирала ребенка к себе. Когда мальчик прожил у нее три дня, женщина поделилась происходящим с подругой, после чего та обратилась в правоохранительные органы.

В начале марта сотрудник ПДН при проверке условий жизни обнаружила у ребенка ссадины и гематомы на руках и грудной клетке. Мальчика немедленно госпитализировали. В отношении матери возбудили уголовное дело. Ребенок помещен под надзор государства.

Суд признал женщину виновной и назначил штраф в размере 20 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что россиянку приговорили к 17 годам колонии за расправу над малолетней дочерью.