Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:30, 16 июня 2026Россия

Раскрыто отношение Ельцина к желанию Севастополя войти в состав России в девяностые

Публицист Холмогоров: Помощник Ельцина заявил, что президента не интересует Севастополь
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Первенцев / РИА Новости

Первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина в девяностые не интересовала тема Севастополя, его желание войти в состав России и состояние Черноморского флота (ЧФ). Это следует из поста, выложенного российским публицистом Егором Холмогоровым.

Автор публикации заявил, что брал интервью у адмирала Эдуарда Балтина, который командовал ЧФ с 1993 по 1996 год и тот вспомнил о разговоре с администрацией президента по перечисленным вопросам.

К годовщине выборов президента России 1996 года «Лента.ру» запускает спецпроект «Ельцин против всех». Он рассказывает о противоречивой предвыборной кампании основного кандидата Бориса Ельцина и главных итогах президентской гонки, которую вспоминают даже спустя 30 лет. В рамках спецпроекта «Лента.ру» собрала свидетельства участников событий и оценки той жесткой политической борьбы.

«Когда он позвонил Ельцину рассказать про положение флота и про стремление Севастополя в Россию, то трубку взял помощник и сообщил: "Президента эта тема не интересует"», — раскрыл отношение Ельцина к теме Севастополя Холмогоров. Имя помощника, взявшего трубку вместо главы государства, в посте не называется.

Ельцинизм — однозначное зло. И конкретно в украинском вопросе это была системная сдача русских позиций

Егор Холмогоровпублицист

Ранее политолог Станислав Бышок описал президентскую гонку 1996 года, когда за кресло главы государства боролись Ельцин и Геннадий Зюганов, как выбор между «плохо» и «западло».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Спутник оглох». Россия научилась подавлять связь Starlink у ВСУ. Как это работает и к чему может привести

    В Госдуме ответили на решение G7 в отношении России

    Пользователи сети описали русофобию в Грузии фразой «настоящий кошмар»

    Издевавшаяся над годовалым сыном россиянка избежала тюрьмы

    Звезда «Клюквенного щербета» умерла после приема препаратов

    Постсоветская республика откажется от российской пшеницы

    Назван способ обезопасить себя от мошенников при строительстве дома

    Раскрыто отношение Ельцина к желанию Севастополя войти в состав России в девяностые

    Онколог высказался об эффективности противораковых диет

    Учительница Путина рассказала о его интересах в школе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok