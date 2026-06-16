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12:00, 16 июня 2026РоссияЭксклюзив

Политолог описал президентскую гонку 1996 года как выбор между «плохо» и «западло»

Политолог Бышок: Голосовать за коммуниста Зюганова в 1996 году считалось «западло»
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВыборы президента России 2024

Россиянам, которые шли голосовать на выборы президента 1996 года, приходилось выбирать между вариантами «плохо» и «западло». Так борьбу президента Бориса Ельцина и лидера КПРФ Геннадия Зюганова во втором туре выборов в рамках спецпроекта «Ельцин против всех» описал «Ленте.ру» политолог Станислав Бышок.

«Это такая странная история, которую для политологии, наверное, еще предстоит описать: "плохо" и "западло", и между ними мы лучше выберем "плохо", то есть Ельцина», — рассказал Бышок.

К годовщине выборов президента России 1996 года «Лента.ру» запускает спецпроект «Ельцин против всех». Он рассказывает о противоречивой предвыборной кампании основного кандидата Бориса Ельцина и главных итогах президентской гонки, которую вспоминают даже спустя 30 лет. В рамках спецпроекта «Лента.ру» собрала свидетельства участников событий и оценки той жесткой политической борьбы.

Политолог подчеркнул, что еще до выборов в обществе появилась установка на голосование. По его словам, отдать свой голос за коммунистов, которых представлял Зюганов, было немыслимо. Бышок вспомнил, что среди его знакомых считалось нормальным выбирать только между лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, генералом Александром Лебедем и основателем партии «Яблоко» Григорием Явлинским, в то время как голосовать за Зюганова считалось «западло».

Зюганова даже не воспринимали как страшную фигуру, как потенциального диктатора, — не потому, что верили, что он сможет возродить тоталитаризм. Просто было моральное чувство, что голосовать за человека под красным флагом — это фу, табу, так делать нельзя

Станислав Бышокполитолог

Ранее Зюганов указывал, что сейчас нельзя точно определить, как распределились голоса на выборах президента России в 1996 году. В качестве доказательства этой версии политик заявил, что через полгода после голосования все бюллетени были уничтожены, а возглавлявший тогда ЦИК Николай Рябов был отправлен послом в Чехию.

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Президентские выборы 1996 года стали единственными выборами в России, где для определения победителя потребовалось два тура. В первом туре приняли участие десять кандидатов, во второй прошли только Ельцин и Зюганов. По итогам второго этапа выборов Зюганов набрал 40,31 процента голосов, а Ельцин — 53,82 процента, в результате чего он стал президентом и оставался на этой должности вплоть до 1999 года.

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